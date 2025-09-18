Теплоснабжение полностью включено в 20 свердловских муниципалитетах

Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.
Полностью теплоснабжение включено в 20 муниципалитетах, которые имеют централизованное теплоснабжение. Тепло в батареи подали в Верхнем Тагиле, Михайловске, Атиге, Верхних Сергах, Полевском, Таборах, Пелыме, Артях и так далее.
При этом полностью к теплоснабжению жилой фонд подключен в 25 муниципалитетах, а социальные объекты — в 29.
«МК-Урал» ранее писал, что в нескольких муниципалитетах региона стартовала подача теплоснабжения. Речь идет о северных районах, где средняя температура воздуха ниже, чем в остальной части Свердловской области.
Сначала подключают социальные объекты, затем многоквартирные дома. Решение о начале отопительного сезона муниципальные власти принимают самостоятельно.