Более 700 семей Дона обратились в пункты проката для новорожденных

Ранее в ходе форума «Стратегия 2030» глава региона Юрий Слюсарь заявил о новых мерах поддержки семей с детьми, которые появятся в Ростовской области со следующего года. В частности, все семьи, в которых рождаются дети, будут получать подарки с необходимыми малышам вещами на сумму 20 тыс. рублей. Также заработает институт «социальных нянь», а будущие мамы, которые учатся очно, смогут оформить единовременную выплату 100 тыс. рублей при постановке на учет по беременности. Эти и другие меры поддержки будут заложены в стратегию развития региона до 2030 года.