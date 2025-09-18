Более 700 семей Дона обратились в пункты проката для новорожденных

Услугами пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных, которые появились в Ростовской области в этом году по нацпроекту «Семья», воспользовались свыше 700 семей. Об этом сообщила министр труда и социального развития Дона Ирина Шувалова, добавив, что в ближайшее время сеть пунктов будет расширена.
«В этом году в Ростовской области уже открыты 27 пунктов проката в 20 муниципалитетах, и до конца года будет открыто еще пять. В следующем году пункты проката предметов первой необходимости начнут работать во всех муниципальных образованиях области», — рассказала Шувалова.
В пунктах проката родители могут взять кроватку, пеленальный стол, коляски (трансформер и прогулочную), манеж, стульчик для кормления, автокресло и другие предметы, необходимые новорожденным. Воспользоваться этой мерой поддержки могут многодетные, молодые семьи или единственный родитель в возрасте до 35 лет включительно, а также студенческие семьи, обучающиеся очно.
Ранее в ходе форума «Стратегия 2030» глава региона Юрий Слюсарь заявил о новых мерах поддержки семей с детьми, которые появятся в Ростовской области со следующего года. В частности, все семьи, в которых рождаются дети, будут получать подарки с необходимыми малышам вещами на сумму 20 тыс. рублей. Также заработает институт «социальных нянь», а будущие мамы, которые учатся очно, смогут оформить единовременную выплату 100 тыс. рублей при постановке на учет по беременности. Эти и другие меры поддержки будут заложены в стратегию развития региона до 2030 года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.