Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мозг при наблюдении реагирует на чужие действия как на свои движения

Даже если человек смотрит со стороны, запускаются те же механизмы торможения, что и при реальных действиях, пояснил ведущий научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ Маттео Феурра.

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российские и зарубежные ученые обнаружили, что наблюдения за движениями других людей ведут к активации моторной коры мозга, причем она «включается» таким образом, как если бы наблюдатель сам совершал данные движения. Понимание этого поможет разработать новые методы нейрореабилитации, сообщила ТАСС пресс-служба НИУ ВШЭ со ссылкой на исследование в журнале Scientific Reports.

«Мы показали, что мозг запускает те же механизмы торможения, что и при реальных движениях, даже если человек просто наблюдает за действием. Это говорит о высокой включенности в чужое движение как свое на уровне связи мозга и мышц тела. Также это позволяет нам больше узнать о важности моторного резонанса для понимания движений», — пояснил ведущий научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ Маттео Феурра, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу при изучении так называемого моторного резонанса — феномена активации моторной коры при наблюдении за движениями окружающих. Этот процесс, как предполагают многие нейрофизиологи, играет важную роль в обучении маленьких детей через наблюдение за действиями родителей или других людей, а также в работе эмпатии.

Для раскрытия механизмов работы моторного резонанса российские и зарубежные исследователи заручились поддержкой трех десятков здоровых добровольцев, согласившихся пройти сессию повышения их мозговой активности при помощи транскраниального магнитного стимулятора. Этот прибор, как объясняют ученые, помогал усилить активность в мозге, связанную с намерением совершить действие, а также определить, какие мышцы будут задействованы в этом движении.

Для получения подобных сведений нейрофизиологи демонстрировали добровольцам фотографии движущейся руки или короткие видеоролики с движениями пальцев, а также стимулировали работу их мозга в определенные фиксированные моменты времени после начала движения чужой руки на экране. В это же время исследователи отслеживали электрическую активность мышц в руках и пальцах добровольцев при помощи набора из трех десятков электродов.

Последующие замеры показали, что просмотр роликов заставлял моторную кору активироваться таким образом, как будто испытуемые сами совершали эти движения, и при этом мозг «отключал» ненужные мышцы, не участвующие в движении, что обычно помогает повышать точность при совершении реальных движений. Понимание этого, как надеются исследователи, позволит разработать новые подходы для реабилитации пациентов после инсультов и травм мозга, а также раскрыть историю появления эмпатии и способности к подражанию и имитационному научению.