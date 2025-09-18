Аул Казахский в Самарской области обеспечили связью и интернетом

Жители аула Казахского в Самарской области теперь могут пользоваться качественной связью и высокоскоростным интернетом. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации Кинельского района, где расположен населенный пункт.
В прошлом году за включение аула в программу «Устранение цифрового неравенства 2.0» проголосовали местные жители. Ранее им приходилось выезжать за пределы населенного пункта, чтобы позвонить. В этом году в Казахском ввели в эксплуатацию базовую станцию от компании МТС. После модернизации телекоммуникационной инфраструктуры жители могут свободно общаться с родными, пользоваться образовательными ресурсами и онлайн-сервисами.
Ранее сообщалось, что высокоскоростной мобильный интернет 4G и сотовая связь до конца года появятся на территории 13 населенных пунктов Самарской области численностью от 100 до 500 человек. Список составили по итогам голосования, которое проводилось осенью 2024 года на портале «Госуслуги». В нем приняли участие более 15 тыс. жителей региона.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.