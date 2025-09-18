Аул Казахский в Самарской области обеспечили связью и интернетом

В прошлом году за включение аула в программу «Устранение цифрового неравенства 2.0» проголосовали местные жители. Ранее им приходилось выезжать за пределы населенного пункта, чтобы позвонить. В этом году в Казахском ввели в эксплуатацию базовую станцию от компании МТС. После модернизации телекоммуникационной инфраструктуры жители могут свободно общаться с родными, пользоваться образовательными ресурсами и онлайн-сервисами.