В селе Червишево Тюменской области открылась обновленная амбулатория

Врачебная амбулатория в селе Червишево Тюменской области начала прием пациентов после капитального ремонта. Работы в медучреждении проводились по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Амбулатория будет обслуживать жителей девяти населенных пунктов — это более 7 тыс. человек. Там созданы все условия для оказания качественной медицинской помощи: ведут прием терапевты, педиатры, врач УЗИ. Также там работают стоматологический кабинет, дневной стационар, флюорограф и кабинеты ранней диагностики. Консультации ведущих специалистов стали доступнее благодаря возможностям телемедицины.
Ранее сообщалось, что модульный фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Новолокти Ишимского района. Медучреждение будет обслуживать более 880 человек. В распоряжение медиков поступили дефибриллятор, электрокардиограф, кислородный концентратор и другое оборудование.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.