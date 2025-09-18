В Иркутской области определили лучших региональных кондитеров

Областной чемпионат кондитеров прошел в Иркутске в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Участие в соревнованиях приняли представители семи ресторанов и восьми кондитерских студий Приангарья, сообщили в региональном агентстве по туризму.
Чемпионат был организован на площадке выставки-форума HoReCa Expo Baikal 2025. Она прошла в столице региона
Среди шеф-кондитеров победу одержал Денис Самуленков. На чемпионате он представлял ресторан «Партизан». Денис приготовил десерт «Шесть текстур байкальской жимолости сорта “Синяя птица”». Лучшей среди представителей кондитерских и кулинарных студий признана школьница Арина Шарагина. Победу ей принес десерт «Сибирский сметанник» с брусникой, кедровым орехом и медом.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Всё это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.