СМИ: нападение совершено на гражданку Беларуси в Польше

Полиция Польши разыскивает преступника, напавшего на белоруску в центре Лодзи.

Источник: Комсомольская правда

В польской Лодзи совершено нападение на гражданку Беларуси, пишет БелТА.

По данным местных СМИ, жертвой нападения стала 48-летняя белоруска. Женщина поздно вечером 14 сентября возвращалась домой в центре города, и на нее напали прямо у подъезда.

Преступник набросился на белоруску сзади, но она не испугалась и стала защищаться. После чего нападавший скрылся.

Белоруска обратилась в полицию. Правоохранители разыскивают нападавшего.

Ранее стало известно, что в Польше белоруска и украинец были задержаны за запуск беспилотника в центре Варшавы.

Еще «Минсктранс» сообщил об инциденте с задымлением троллейбуса в Минске.

И мы писали автобус футбольного клуба БАТЭ попал в аварию в Минске — сорвались колеса.