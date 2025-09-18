СМИ: нападение совершено на гражданку Беларуси в Польше

В польской Лодзи совершено нападение на гражданку Беларуси, пишет БелТА.
По данным местных СМИ, жертвой нападения стала 48-летняя белоруска. Женщина поздно вечером 14 сентября возвращалась домой в центре города, и на нее напали прямо у подъезда.
Преступник набросился на белоруску сзади, но она не испугалась и стала защищаться. После чего нападавший скрылся.
Белоруска обратилась в полицию. Правоохранители разыскивают нападавшего.
