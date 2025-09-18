Более 85 московских семей переехали в новостройку на улице Ремизова

Квартиры в новом доме на улице Ремизова в Москве получили свыше 85 семей, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Осмотр квартир в новом доме на улице Ремизова начался в июне этого года. В жилом комплексе 180 квартир общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Более 85 семей уже отпраздновали новоселье в новых квартирах с готовой улучшенной отделкой», — сообщил Овчинский.
По его словам, на первом этаже дома открыт центр информирования. Специалисты помогают с вопросами переезда и оформлением заявок на помощь. В будущем там также начнут работу магазины, кафе, аптеки, пункты выдачи онлайн-заказов. После переезда новоселы смогут сохранить привычный образ жизни, так как расселяемые пятиэтажки находятся рядом с новостройкой.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.