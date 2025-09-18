В Минске будут по-новому бороться с теми, кто не платит за парковку

Филиппов отметил, что проведены тестовые испытания мобильного комплекса, который направлен на контроль за своевременной уплатой за парковку. Там, где технически такая возможность есть, будут проезжать специально оборудованные транспортные средства. Они будут осуществлять фиксацию оплаты или неоплаты. В помощь технике — специалисты по работе с клиентами. Также, по данным Филиппова, на парковках открытого типа, которые расположены на улично-дорожной сети, будут работать видеокамеры, оснащенные функцией аналитики. В случае, если оплата за парковку не была произведена, владельцу автомобиля выставят претензию.