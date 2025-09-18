Ричмонд
В Минске будут по-новому бороться с теми, кто не платит за парковку

В Минске станет больше платных парковочных мест. Как будут бороться с неплательщиками? Подробности рассказал директор ГУ «Парковки столицы» Михаил Филиппов агентству «Минск-Новости».

Источник: БЕЛТА

На данный момент, по его словам, в столице насчитывается 6053 платных парковочных места. До конца текущего года их количество возрастет до 10 тыс. В перспективе — до 20 тыс.

Филиппов отметил, что проведены тестовые испытания мобильного комплекса, который направлен на контроль за своевременной уплатой за парковку. Там, где технически такая возможность есть, будут проезжать специально оборудованные транспортные средства. Они будут осуществлять фиксацию оплаты или неоплаты. В помощь технике — специалисты по работе с клиентами. Также, по данным Филиппова, на парковках открытого типа, которые расположены на улично-дорожной сети, будут работать видеокамеры, оснащенные функцией аналитики. В случае, если оплата за парковку не была произведена, владельцу автомобиля выставят претензию.