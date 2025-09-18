Школа № 14 Иркутска приняла эстафету памяти «Полотно мира»

Иркутская школа № 14 присоединилась к акции «Полотно мира». Символ Победы в Великой Отечественной войне был передан ученикам школы № 14 от учащихся школы № 27, которые ранее получили его от делегации ЛНР. Об этом сообщает городская администрация.