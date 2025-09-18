Иркутская школа № 14 присоединилась к акции «Полотно мира». Символ Победы в Великой Отечественной войне был передан ученикам школы № 14 от учащихся школы № 27, которые ранее получили его от делегации ЛНР. Об этом сообщает городская администрация.
Торжественная церемония передачи «Полотна мира» состоялась 16 сентября. Эта акция является частью эстафеты памяти, призванной укрепить связь поколений и единство российского народа. Школа № 14 продолжит традицию и передаст полотно другим школам Иркутска. Ученики школы также активно поддерживают российских военнослужащих, участвующих в СВО.