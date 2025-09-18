В Омске вырос спрос на ретро-гаджеты из нулевых

В Омске заметно вырос спрос на ретро-гаджеты. По данным аналитиков «Авито», жители города стали чаще покупать плееры, фотоаппараты, игровые приставки и телефоны-раскладушки из нулевых.
Так, продажи пленочных фотоаппаратов за год увеличились на 62%, магнитофонов — на 43%, а MP3-плееров — на 9%. Особенно востребованы модели Fujifilm и Polaroid, а также культовые iPod и CD-плееры. В среднем ретро-аудиотехника обходится покупателям в 5−14 тысяч рублей.
Растет интерес и к приставкам: Nintendo стали покупать чаще на 43%, продажи Dendy выросли вдвое. Их цена колеблется от тысячи до 19 тысяч рублей в зависимости от модели.
Отдельный тренд — телефоны-раскладушки. Символ роскоши 2000-х Vertu Constellation Ayxta в Омске стали приобретать на 71% чаще, его средняя стоимость составляет 24 тысячи рублей. Популярны также старые модели Samsung и Nokia.
Эксперты связывают рост интереса с модой на винтаж, ностальгией по эстетике прошлых десятилетий и осознанным потреблением: многие предпочитают ресейл вещам из-за их уникальности и долговечности.