В Павловском Посаде в октябре откроют обновленный детский сад

Работы по капитальному ремонту детского сада в городском округе Павловский Посад в Подмосковье вышли на финальный этап. Открыть обновленный в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети» объект планируют в октябре этого года, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Дошкольное отделение лицея № 2 расположено в Корнево-Юдинском переулке. Готовность учреждения превысила 93%. Строители завершили все демонтажные, фасадные и кровельные работы. Сейчас они устанавливают инженерные коммуникации и мебель, монтируют двери, обустраивают входные группы и приводят в порядок прилегающую территорию.
Ранее новый детсад «Умка» открыли в Раменском в Московской области. В здании сделали десять групп для детей от полутора до семи лет, в том числе одну группу на 20 мест для малышей до трех лет. Помимо этого, в здании обустроили помещения для медиков, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок, музыкальный и физкультурный залы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.