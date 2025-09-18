В Павловском Посаде в октябре откроют обновленный детский сад

Ранее новый детсад «Умка» открыли в Раменском в Московской области. В здании сделали десять групп для детей от полутора до семи лет, в том числе одну группу на 20 мест для малышей до трех лет. Помимо этого, в здании обустроили помещения для медиков, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок, музыкальный и физкультурный залы.