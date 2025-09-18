Массовые отключения света произошли на юге и востоке Крыма

В Крыму действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 18 и ночью 19 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные (более 30 мм), грозы, град. Усиление северо-западного ветра 15−20 м/с, порывы до 25 м/с.