Массовые отключения света произошли на юге и востоке Крыма

Так, без света остались села Насыпное, Южное и Подгорное в районе Феодосии, а также Судак, Дачное, Лесное, Солнечная долина. Энергетики работают на месте аварий, планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа.
Кроме того, обесточены южнобережные населенные пункты Лучистое, Лаванда, Нижняя Кутузовка, Верхняя Кутузовка. Отключение произошло и в селе Миролюбовка Красногвардейского района. Здесь также работает аварийная бригада.
Как сообщалось, ранее в четверг без света остались Бахчисарай, несколько пригородных сел, а также Феодосия.
В Крыму действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 18 и ночью 19 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные (более 30 мм), грозы, град. Усиление северо-западного ветра 15−20 м/с, порывы до 25 м/с.
«В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях, введен режим повышенной готовности — сформированы дополнительные восстановительные бригады, подготовлены требуемые техника и материалы», — проинформировали в «Крымэнерго».