Массовые отключения света произошли на юге и востоке Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости Крым. Массовые отключения света произошли на юге и востоке Крыма, обесточены Судак и еще более 10 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

Так, без света остались села Насыпное, Южное и Подгорное в районе Феодосии, а также Судак, Дачное, Лесное, Солнечная долина. Энергетики работают на месте аварий, планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа.

Кроме того, обесточены южнобережные населенные пункты Лучистое, Лаванда, Нижняя Кутузовка, Верхняя Кутузовка. Отключение произошло и в селе Миролюбовка Красногвардейского района. Здесь также работает аварийная бригада.

Как сообщалось, ранее в четверг без света остались Бахчисарай, несколько пригородных сел, а также Феодосия.

В Крыму действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 18 и ночью 19 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные (более 30 мм), грозы, град. Усиление северо-западного ветра 15−20 м/с, порывы до 25 м/с.

«В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях, введен режим повышенной готовности — сформированы дополнительные восстановительные бригады, подготовлены требуемые техника и материалы», — проинформировали в «Крымэнерго».