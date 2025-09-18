Ричмонд
В Воронежской области 80% домов готовы к отопительному сезону

Подготовку к нему завершат в октябре.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области завершается подготовка к отопительному сезону. Как сообщил заместитель министра ЖКХ и энергетики Григорий Воронцов, к 1 сентября по области заменили 236 километров сетей, готовы 1225 котельных (они составляют 82,5% от общего количества действующих).

1 сентября уже 7957 многоквартирных домов готовы к приему тепло — это 80% от всего количества жилфонда.

— Топлива для котельных запасено даже больше необходимой нормы — 9386 тонн. В октябре работа завершается. По всем муниципальным образованиям утвержден порядок действий в случае аварийных ситуаций, актуализирована схема теплоснабжения, — отметил замминистра.