В Воронежской области 80% домов готовы к отопительному сезону

В Воронежской области завершается подготовка к отопительному сезону. Как сообщил заместитель министра ЖКХ и энергетики Григорий Воронцов, к 1 сентября по области заменили 236 километров сетей, готовы 1225 котельных (они составляют 82,5% от общего количества действующих).