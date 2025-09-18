Кировский губернатор предложил запретить продажу вейпов в регионе

«Используя вейп, подростки не понимают, как сильно они разрушают свой организм. В молодом возрасте о своем здоровье и будущем думают, к сожалению, не все. Поэтому прошу законодательное собрание выйти с инициативой о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них на территории Кировской области. Только совместными решительными действиями мы сможем повлиять на ситуацию», — сказал Соколов в ходе ежегодного послания о социально-экономическом положении региона.