Канатная дорога в Нижнем снова принимает пассажиров

Сегодняшняя пауза в осуществлении перевозок была вызвано незапланированным техническим осмотром, сообщили в компании «Урбантех Сервис».
В процессе функционирования системы эксперты заметили оповещение о вероятной поломке, что послужило причиной для временной остановки движения канатной дороги с целью проведения диагностики аппаратуры. В компании отметили, что это обычная практика, направленная на обеспечение безопасности пассажиров.
Канатная дорога вновь принимает пассажиров, работать переправа сегодня будет до 22:00.