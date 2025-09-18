Канатная дорога в Нижнем снова принимает пассажиров

В процессе функционирования системы эксперты заметили оповещение о вероятной поломке, что послужило причиной для временной остановки движения канатной дороги с целью проведения диагностики аппаратуры. В компании отметили, что это обычная практика, направленная на обеспечение безопасности пассажиров.