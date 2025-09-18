Собянин рассказал, почему ему интересно общаться с жителями столицы

«Знаете, мне интересно разговаривать с горожанами, которые родились, выросли и работают в большом городе, ни одного дня на селе не жили. Когда они спорят со мной — с человеком, который родился в глухой деревне, половину своей жизни посвятил развитию сельской местности и проживанию там — когда мне говорят, что я не знаю село, там все по-другому, мне это очень забавно слушать. Видимо, издалека лучше видно, что там происходит», — сказал он в ходе пленарной сессии «Финансовая система: вызовы и задачи» в рамках Московского финансового форума.