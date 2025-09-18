Ричмонд
Собянин рассказал, почему ему интересно общаться с жителями столицы

Собянин назвал интересным общение с москвичами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ему интересно разговаривать с жителями столицы, особенно с теми, кто родился и вырос в Москве, и отметил, что он, в свою очередь, родился в селе Тюменской области и половину жизни посвятил развитию сельской местности.

«Знаете, мне интересно разговаривать с горожанами, которые родились, выросли и работают в большом городе, ни одного дня на селе не жили. Когда они спорят со мной — с человеком, который родился в глухой деревне, половину своей жизни посвятил развитию сельской местности и проживанию там — когда мне говорят, что я не знаю село, там все по-другому, мне это очень забавно слушать. Видимо, издалека лучше видно, что там происходит», — сказал он в ходе пленарной сессии «Финансовая система: вызовы и задачи» в рамках Московского финансового форума.

На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.

