Какая страна ЕС получила максимальный урон от санкций против РФ

«У Финляндии были очень хорошие доходы от торговли с Россией. Они исчислялись миллиардами евро», — рассказал собеседник RTVI. Он добавил, что финны также зарабатывали на туризме. Только из Санкт-Петербурга на выходные к «соседу» ездили сотни тысяч россиян, в том числе и для шоппинга, что оказывало позитивное влияние на экономику восточных территорий Финляндии.