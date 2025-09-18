Какая страна ЕС получила максимальный урон от санкций против РФ

Как в Европе справляются с последствиями санкций
«Да, на сегодняшний день эти страны сумели заместить российские энергоносители покупкой нефти и газа на мировых рынках, но стоимость российского газа и нефти были ниже, чем сегодняшние цены, которые предлагаются на мировых энергетических рынках», — уточнил Топорнин.
Он добавил, что повышение цен на нефть негативно влияет на состояние экономики, отражается на инфляции, снижает доходы компаний, ведущих внешнюю торговлю.
Эксперт объяснил, что рестрикции в отношении России существнно ударили по экономике стран, граничащих с Россией — Латвии, Литвы, Польши и Эстонии. Эти государства покупали энергоресурсы, а также зарабатывали на транзите нефти и газа. Сейчас их доходы существенно просели.
По мнению Топорнина, слабее всего ограничения против России отразились на Испании, Португалии, Греции и Хорватии, так как государства Южной Европы до старта СВО мало покупали нефть и газ у Москвы.
Юрист-международник также отметил, что антироссийские рестрикции почти не сказались на экономике Франции, которая обладает атомными электростанциями и не зависит от поставок Москвы. Не пострадали от санкций также Швеция и Дания. Их диверсифицированная экономика почти не связана с российскими ресурсами.
Главный пострадавший — Финляндия
По оценке Николая Топорнина, Финляндия из-за антироссийских санкций понесла самые серьезные убытки. Эксперт напомнил, что Хельсинки еще с периода СССР имел с Москвой «широкоформатный экономический оборот». Финнов интересовала российская древесина, природные ископаемые.
«У Финляндии были очень хорошие доходы от торговли с Россией. Они исчислялись миллиардами евро», — рассказал собеседник RTVI. Он добавил, что финны также зарабатывали на туризме. Только из Санкт-Петербурга на выходные к «соседу» ездили сотни тысяч россиян, в том числе и для шоппинга, что оказывало позитивное влияние на экономику восточных территорий Финляндии.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в настоящее время российско-финская торговля фактически «умерла». Граница между государствами закрыта, бизнес из России и Финляндии прекратил взаимодействовать, констатировал юрист-международник.
Эксперт считает, что заменить российских партнеров финским компаниям будет крайне сложно, а в целом Россию как торгового партнера, скорее всего, невозможно.
Николай Топорнин акцентировал внимание на том, что Финляндия из-за антироссийских рестрикций все же не столкнулась с экономическим коллапсом. Страна по-прежнему остается одной из самых экономически успешных стран ЕС, где граждане получают одни из самых высоких зарплат, что позволяет им «чувствовать себя достаточно уверенно».
Говорить о том, что Финляндия понесла самый значительный ущерб, по мнению эксперта, можно, если разделить потери от санкций на количество граждан страны. В этом случае, урон финнов будет больше, чем немцев и астрийцев, считает собеседник RTVI.
Когда ждать возобновления сотрудничества
Эксперт подчеркнул, что санкции хоть и негативно отражаются на экономике европейских стран, все же пока взаимоотношения ЕС с Россией определяет политика. Сейчас Брюссель считает, что Россия — «токсичное государство с токсичной экономикой», поэтому страны блока не будут возобновлять с ней экономические связи.
Николай Топорнин предположил, что такое отношение к Москве будет продолжительным. Изменится оно только после того, как будет разрешен российско-украинский конфликт. По словам юриста-международника, для излишне позитивных прогнозов на этот счет пока нет ориентиров.
«Можно предположить, что если когда-то отношения России и Украины будут урегулированы и наступит долгожданный мир, то тогда санкции будут потихоньку отменяться, а экономические связи — восстанавливаться», — объяснил эксперт.
Топорнин уточнил, что восстановление экономического сотрудничества между Россией и Европой займет длительное время. Реанимировать все партнерские отношения будет нереально.