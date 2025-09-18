Ричмонд
В Прикамье бензин за неделю подорожал почти на 20 копеек

Больше всего в цене вырос АИ-92.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За неделю с 9 по 15 сентября цены на бензин в Пермском крае выросли в среднем на 19 копеек, достигнув 61,61 рубля за литр. Об этом сообщает Пермьстат.

Конкретные изменения цен:

— АИ-92: 58,56 ₽/литр (+20 коп.).

— АИ-95: 63,70 ₽/литр (+19 коп.).

— АИ-98: 86,27 ₽/литр (+17 коп.).

— Дизельное топливо: 72,02 ₽/литр (+8 коп.).

По средней цене бензина Пермский край занимает седьмое место в ПФО. Лидером по дороговизне стала Республика Мордовия (62,42 ₽/литр), где антимонопольная служба начала проверку причин резкого роста цен.

При этом Пермский край сохраняет первое место в округе по стоимости дизельного топлива.