В Прикамье бензин за неделю подорожал почти на 20 копеек

За неделю с 9 по 15 сентября цены на бензин в Пермском крае выросли в среднем на 19 копеек, достигнув 61,61 рубля за литр. Об этом сообщает Пермьстат.
Конкретные изменения цен:
— АИ-92: 58,56 ₽/литр (+20 коп.).
— АИ-95: 63,70 ₽/литр (+19 коп.).
— АИ-98: 86,27 ₽/литр (+17 коп.).
— Дизельное топливо: 72,02 ₽/литр (+8 коп.).
По средней цене бензина Пермский край занимает седьмое место в ПФО. Лидером по дороговизне стала Республика Мордовия (62,42 ₽/литр), где антимонопольная служба начала проверку причин резкого роста цен.
При этом Пермский край сохраняет первое место в округе по стоимости дизельного топлива.