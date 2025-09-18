Один из крупнейших в 2025 году астероидов пролетел мимо Земли

«В настоящее время, несмотря на то, что объект удаляется от Земли, его яркость на небе быстро растет. Это связано с тем, что камень пересекал орбиту Земли с внутренней стороны, то есть двигался от Солнца, и освещался им все это время сзади; теперь же, оказавшись с другой стороны орбиты, он освещается полностью. Наибольшей яркости на небе он достигнет 20−21 сентября, когда будет иметь 15-ю звездную величину, что все равно делает невозможным его наблюдение как глазом, так и в наиболее доступные любительские инструменты, но позволит увидеть в телескопы с апертурой порядка 30 см и более», — отмечается в сообщении.