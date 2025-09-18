Ричмонд
Нижегородцев попросили не паниковать из-за машин МЧС на улице Украинской

Там проходят соревнования подразделений МЧС.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нижегородцев попросили не паниковать из-за скопления специализированных машин в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Там проводятся соревнования, сообщили в соцсетях ГУ МВД России по региону.

Соревнования среди подразделений МЧС России развернулись на улице Украинской. Там собрались спасатели и специализированные машины. Ситуация находится под контролем.

Полное видео с места событий смотрите в Telegram-канале «Нижегородской правды».

Напомним, что в июне учения сотрудников МЧС также проводились во Дворце спорта и рядом с канатной дорогой на Бору. Для ликвидации условной ЧС использовали средства единой территориальной подсистемы РСЧС.

Ранее на сайте pravda-nn.ru нижегородцам рассказали, что нужно делать в случае атаки беспилотников.