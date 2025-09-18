Нижегородцев попросили не паниковать из-за машин МЧС на улице Украинской

Нижегородцев попросили не паниковать из-за скопления специализированных машин в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Там проводятся соревнования, сообщили в соцсетях ГУ МВД России по региону.
Соревнования среди подразделений МЧС России развернулись на улице Украинской. Там собрались спасатели и специализированные машины. Ситуация находится под контролем.
Напомним, что в июне учения сотрудников МЧС также проводились во Дворце спорта и рядом с канатной дорогой на Бору. Для ликвидации условной ЧС использовали средства единой территориальной подсистемы РСЧС.
