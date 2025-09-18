Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бобруйске рабочий погиб при обрушении грунта в траншее под ливневку

Рабочего насмерть засыпало грунтом при прокладке ливневой системы в Бобруйске.

Источник: Комсомольская правда

В Бобруйске рабочий погиб при обрушении грунта, сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла в райцентре 17 сентября на улице Гоголя. В этот день на улице проводились работы по прокладке ливневой системы.

Предварительно установлено, что 37-летний рабочий спустился в траншею, нарушив правила безопасности. В этот момент внезапно произошло обрушение грунта. Мужчина оказался под завалом.

Тело бобруйчанина извлекли из-под завалов его коллеги. Прибывшие к тому моменту медики констатировали смерть мужчины.

— Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, поспособствовавшим гибели рабочего, — прокомментировали в СК.

Еще СМИ сообщили, что нападение совершено на гражданку Беларуси в Польше.

И мы писали автобус футбольного клуба БАТЭ попал в аварию в Минске — сорвались колеса.

Также «Минсктранс» сообщил об инциденте с задымлением троллейбуса в Минске.