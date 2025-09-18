В Бобруйске рабочий погиб при обрушении грунта в траншее под ливневку

В Бобруйске рабочий погиб при обрушении грунта, сообщили в Следственном комитете.
Трагедия произошла в райцентре 17 сентября на улице Гоголя. В этот день на улице проводились работы по прокладке ливневой системы.
Предварительно установлено, что 37-летний рабочий спустился в траншею, нарушив правила безопасности. В этот момент внезапно произошло обрушение грунта. Мужчина оказался под завалом.
Тело бобруйчанина извлекли из-под завалов его коллеги. Прибывшие к тому моменту медики констатировали смерть мужчины.
— Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, поспособствовавшим гибели рабочего, — прокомментировали в СК.
