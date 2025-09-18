Три моста вместо одного: что архитекторы видят на месте эстакадного моста в Калининграде

В Калининграде будут сносить старый эстакадный мост. Споры о том, что появится вместо него, не заканчиваются. «Клопс» изучил предлагаемые проекты.
Гигантский, но невысокий мост.
Концепция предполагает строительство новой эстакады, которая будет шире существующей примерно на 10 метров за счёт велодорожек и дополнительной полосы движения. В техническом задании были отдельные съезды на Московский проспект, а также правый поворот от Румянцева в сторону Южного вокзала. На мосту хотели остановку для трамваев, чтобы пассажиры могли спуститься на остров Канта. Саму эстакаду обещают сделать ниже нынешней, чтобы не закрывать вид на исторические объекты. Сооружение украсят внешне.
В архитектурном сообществе считают, что такая эстакада выглядит типичным объектом и без учёта особенностей местности. В последующие 50−70 лет она будет визуально давить на исторический центр. Эксперты предлагают как альтернативу построить два-три небольших моста или даже разводное сооружение.
Главная проблема проектного решения эстакады, представленная проектировщиками, в том, что подход к этому объекту сугубо утилитарный. Получилась стандартная эстакада по всем нормам и техническому заданию от города. Такая эстакада может располагаться где-то за городом, на окружной дороге, но никак не в центре Калининграда, ещё и рядом с историческими объектами.
Башня и три моста.
Самому Никоненко как раз и принадлежит идея с тремя мостами. Два из них — для транспорта в разных направлениях и ещё один — велопешеходный с выходом на остров Канта.
Ключевой элемент проекта — высокая смотровая башня, которая станет доминантой нового участка Ленинского проспекта. Этот вариант подразумевает возвращение к довоенным уровням высоты мостов и позволит снизить визуальное давление громоздкой эстакады.
Следующий важный фактор — снижение транзитного трафика по центру города, главным образом — Ленинскому проспекту. Транспортные потоки предлагается пустить по другим направлениям: через дублёр двухъярусного моста, по Восточной эстакаде — после соединения трассы с Дзержинского.
Особенности реки.
Архитектор Сергей Чечин также считает, что будущая конструкция должна совместить современную инженерную мысль и историю. Мост следует разделить на три визуально разные части из-за особенностей русел реки, с использованием классической кирпичной архитектуры при спуске к острову Канта. Такой подход делает сооружение не просто транспортной артерией, а элементом городской среды, улучшающим эстетический облик набережной.
«Необходимо сохранить масштаб и не увеличивать основные параметры, как того требуют современные строительные нормы — контекст всегда важнее», — считает Чечин.
Что в итоге.
В администрации города готовы рассмотреть и опубликовать другие концепции. Все понимают, что пора заменить устаревшую эстакаду. Разделить движение по разным мостам и создать велопешеходные маршруты — ключевые элементы. Что в итоге выберут горожане и власти, ещё неизвестно. Сроки начала работ пока не обозначаются.
В мэрии уже говорили о том, что эстакадный мост ждут перемены после завершения строительства дублёра двухъярусного. Однако сроки возведения последнего сильно затянулись. Вместо обещанного ранее конца 2025-го теперь речь идёт о 2029-м.