Три моста вместо одного: что архитекторы видят на месте эстакадного моста в Калининграде

Концепция предполагает строительство новой эстакады, которая будет шире существующей примерно на 10 метров за счёт велодорожек и дополнительной полосы движения. В техническом задании были отдельные съезды на Московский проспект, а также правый поворот от Румянцева в сторону Южного вокзала. На мосту хотели остановку для трамваев, чтобы пассажиры могли спуститься на остров Канта. Саму эстакаду обещают сделать ниже нынешней, чтобы не закрывать вид на исторические объекты. Сооружение украсят внешне.