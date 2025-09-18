В серии мошенничеств в отношении прикамцев подозревают жителя Курска

Следствие установило, что с 2021 по 2023 год фигурант под видом добросовестного продавца обманом похищал у чердынцев денежные средства. На интернет-площадке бесплатных объявлений курянин размещал информацию о продаже товаров по заниженной цене. Выгодные предложения привлекали особое внимание пользователей сайта. В переписке мужчина предлагал потенциальным покупателям внести предоплату за вещи, чтобы их не забронировали другие люди. Пользователи осуществляли переводы по указанным реквизитам — фигурировали суммы в 4−5 тысяч рублей. Получив деньги, злоумышленник блокировал объявления и удалял профиль с сайта.