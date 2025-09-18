Треть россиян готовы использовать произведенные ИИ продукты, показал опрос

«Согласие россиян употреблять продукты, произведенные с применением ИИ, напрямую связано с уровнем информированности: чем лучше люди знают о таких технологиях, тем выше их доверие. Те, кто знаком с темой, чаще выражают готовность покупать такие продукты, тогда как среди тех, кто слышит впервые, заметно выше доля недоверия. Иначе говоря, информированность рождает принятие, а незнание — скепсис: ключевой фактор здесь не сами технологии, а то, насколько ясно и доступно их объясняют обществу», — сказано в исследовании, опубликованном на сайте аналитического центра ВЦИОМ.