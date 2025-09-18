Официально: «Авангард» подписал контракт с нападающим Анселем Галимовым

Хоккейный клуб «Авангард» официально объявил о заключении соглашения с нападающим Анселем Галимовым на срок один год. Напоминаем, что Галимов уже выступал за «ястребов» с 2017 по 2019 год и теперь возвращается в команду после сезона в московском «Спартаке».
«Нам был крайне необходим игрок, который может сыграть в центре и на краю атаки, а также в большинстве и меньшинстве. После успешного сезона в “Спартаке” Ансель неожиданно вышел на рынок свободных агентов. Он добавит команде скорости и глубины. Рады приветствовать Анселя в рядах “Авангарда”, — прокомментировал приобретение генеральный менеджер клуба Алексей Сопин.
Ансель Галимов провёл в КХЛ 679 матчей и набрал 226 очков (117 голов и 109 передач) при показателе полезности «+13».