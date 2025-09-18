Официально: «Авангард» подписал контракт с нападающим Анселем Галимовым

Хоккейный клуб «Авангард» официально объявил о заключении соглашения с нападающим Анселем Галимовым на срок один год. Напоминаем, что Галимов уже выступал за «ястребов» с 2017 по 2019 год и теперь возвращается в команду после сезона в московском «Спартаке».