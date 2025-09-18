В Ростове в ночном пожаре пострадала семья

Огонь вспыхнул около полуночи. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в водонагревателе. В тот момент мать с детьми уже спали. Проснувшись от запаха дыма, женщина не растерялась и успела вывести обоих детей на улицу, однако во время эвакуации все они успели надышаться едким дымом.