Астроном Язев: пролетевший мимо Земли астероид не имел шансов с ней столкнуться

Околоземный астероид 2025 FA22 был открыт в марте этого года. 18 сентября в 10:41 мск он прошел мимо Земли и Луны на расстоянии около 800 тысяч км и в настоящее время удаляется от нашей планеты, сообщили ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.