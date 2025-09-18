Облвласти объяснили, почему подрядчики не хотят выходить на объекты в регионе

«У нас с дорогами такая же ситуация, — рассказала заместитель министра развития инфраструктуры региона Елена Орлова. — На сегодняшний день мы действительно пользуемся теми расценками, которые “средние по палате”, и ничего с этим сделать не можем. Письма пишем и в Росавтодор, и везде пишем, что нам расценки маленькие, и для Калининградской области эти расценки должны применяться с коэффициентом на логистику».