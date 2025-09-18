Как Воронеж отметит День города-2025

Главная сцена в центре Воронежа в этот раз будет располагаться между Кольцовским сквером и Домом правительства. Здесь в 11 утра стартует церемония чествования новых Почетных граждан, которым это звание присвоили в этом году, и вручение памятных знаков «Воронеж — Город воинской славы». Концертная программа здесь продлится до 18 часов.