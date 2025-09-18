Как Воронеж отметит День города-2025

20 сентября 2025 года Воронежу исполнится 439 лет. Жителей и гостей города ждет увлекательная программа: мастер-классы, концерты, спортивные состязания, выставки и парусная регата.
К сожалению, обещанного салюта не будет — его отменили из соображений безопасности горожан. Но праздничная программа всё же состоится. Разнообразные мероприятия пройдут с 10 до 18 часов на трёх основных локациях — на площади Ленина, в том числе Кольцовском сквере, проспекте Революции и Петровской набережной.
Горожан попросили не приносить на праздник колюще-режущие предметы, алкоголь, пиротехнику, бутылки объемом более 0,5 литра. Также не пустят с животными. В этом день в центре города запретят кататься на самокатах, ограничат торговлю алкоголем и напитками в стеклянной и жестяной таре.
Площадь Ленина.
Главная сцена в центре Воронежа в этот раз будет располагаться между Кольцовским сквером и Домом правительства. Здесь в 11 утра стартует церемония чествования новых Почетных граждан, которым это звание присвоили в этом году, и вручение памятных знаков «Воронеж — Город воинской славы». Концертная программа здесь продлится до 18 часов.
12:00 | Концерт Воронежского русского народного хора имени Массалитинова.
13:10 | Концерт группы «Русский акцент» (ДНР).
14:20 | Концерт вокального ансамбля «Арт Мюзик» (ЛНР).
15:30 | Концерт воронежского ансамбля народной и казачьей песни «Любо жить».
16:40 | Программа «Воронежская мозаика».
Здесь же с 10 часов будет проходить ежегодная благотворительная ярмарка по сбору средств на лечение онкобольных детей «Белый цветок».
Кольцовский сквер.
12:00 — 16:00 | Демонстрация судомоделей клубов Воронежской области и Воронежа.
Вдоль Кольцовского сквера от площади Ленина до кинтеатра «Спартак».
С 10:00 до 16:00 | Выставка «Воронеж мастеровой» с работами мастеров народного творчества и декоративно прикладного искусства, а также интерактивная площадка кузнечного мастерства и Музея забытой музыки.
С 10:00 до 18:00 | Демонстрация военной техники времен Великой Отечественной войны.
С 10:00 до 18:00 | Интерактивные площадки центров начальной военной и тактической подготовки с мастер-классами по изготовлению волонтерской продукции для СВО, плетению маскировочных сетей, оказанию первой помощи, стрелковой подготовке
Площадь у Агропрома.
10:00 — 16:00 | «Ярмарка спорта»: работа секций и выступления спортсменов МБУДО СШ, СШОР № 9, 10, 13, 14, 16, 19, 22, ГБУДО ВО СШ 33, Федерации бокса, ВРОО «Союз боевых искусств», СК «Турбо Русич», ФК «Факел», «РОКОТ-Воронеж» и др.
Площадка у «Утюжка».
Площадь Театра кукол.
У памятника Платонову до колледжа имени Ростроповичей.
12:00 — 12:30 | «Марш-парад» духовых оркестров участников Воронежской духовой ассамблеи имени Халилова.
12:30 — 18:00 | Выступления струнных ансамблей с программой классической музыки.
12:00 | Концерт рок-групп «Электро-сны», «Пароли», «Озвучено», «Арника», So dramatic, «Театр иллюзий», «Небо», «Сказки Черного города».
У памятника Пятницкому.
12:00 | Фольклорный фестиваль «В славном городе Воронеже» с участием ансамблей «Воля», «Волюшка», «Старинка», «Терем», «Радовесь», «Хохольские родники», «Время», «Лазоревый цвет», «Младость», «Веснушка».
С 15:00 | Песенный праздник воронежских вокальных коллективов и исполнителей «Памяти Пятницкого посвящается».
У входа на площадь Победы.
12:00 | Спектакль театра кукол и выступления цирковых коллективов.
16:00 | Концерт «Душевной Лиры голоса» клуба авторской песни «Парус».
Проспект Революции 26/28.
12:00 | Выступление воронежских ди-джеев и музыкантов.
У памятника Платонову.
Адмиралтейская площадь.
12:00 | Арт-регата «Паруса Воронежа». Паруса яхт-участниц украсят картины из коллекции русской живописи Воронежского областного художественного музея им. И. Н. Крамского.
Возрастное ограничение — 0+