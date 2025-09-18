Подсчитана разница между большими и маленькими зарплатами омичей

Аналитики сервиса «ФинЭкспертиза» сравнили среднюю зарплату наименее и наиболее оплачиваемых работников на основании выборки в 20% из каждой группы. Результаты показали, что средний заработок наиболее оплачиваемых работников в Омской области составляет 152 868 рублей, а наименее оплачиваемых — 27 290 рублей. Первый показатель превышает второй на 125 579 рублей, или в 5,6 раза. Этот показатель близок к среднему показателю по Сибири — 5,5 раза.