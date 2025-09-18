Новочеркасский электровоз доказал надежность отечественных комплектующих

Завершился этап контрольно-наладочных испытаний третьего маневрового электровоза постоянного тока ЭМКА2, выпущенного на Новочеркасском электровозостроительном заводе. Особенностью данного локомотива является стопроцентное российское происхождение всех узлов и агрегатов.
Сообщается, что испытания проводились тремя аккредитованными центрами: ВНИИЖГ Роспотребнадзора, ВЭлНИИ и НПО «Привод-Н». Они подтвердили электрическую прочность изоляции электрических цепей, габариты, компоновку, провели санитарно-гигиенические тесты и проверили функционирование программного обеспечения систем безопасности и управления электровоза.
Отметим, что ЭМКА2 является существенным достижением. Маневровый электровоз разработан впервые в российском железнодорожном машиностроении. Используется для работы в железнодорожных депо и на крупных пассажирских вокзалах, где дизельную тягу применять нецелесообразно по экологическим причинам. Без груза локомотив способен преодолеть на питании от аккумуляторов до 100 километров.
В 2023 году было изготовлено 2 опытных электровоза ЭМКА2, которые сейчас завершают подконтрольную эксплуатацию на железнодорожных вокзалах Москвы. В настоящий момент оформляются результаты проведения подконтрольной эксплуатации локомотивов №№ 001, 002.
Второй этап проверки систем ЭМКА2 № 003 предусматривает типовые и сертификационные испытания, стартовавшие на заводе-производителе и продолжающиеся на полигоне ВНИИЖТ в Щербинке. Будут проводиться динамические испытания, проверка электромагнитной совместимости, вибрационного уровня кабины машиниста, характеристик работы тяговых и вспомогательных систем.
После завершения испытаний электровоз получит заключение о соответствии новой версии требованиям безопасности. Положительное решение откроет возможность поставок машин российским железным дорогам.