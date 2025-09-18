Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новочеркасский электровоз доказал надежность отечественных комплектующих

Маневровый электровоз разработан впервые в российском железнодорожном машиностроении.

Источник: Комсомольская правда

Завершился этап контрольно-наладочных испытаний третьего маневрового электровоза постоянного тока ЭМКА2, выпущенного на Новочеркасском электровозостроительном заводе. Особенностью данного локомотива является стопроцентное российское происхождение всех узлов и агрегатов.

Сообщается, что испытания проводились тремя аккредитованными центрами: ВНИИЖГ Роспотребнадзора, ВЭлНИИ и НПО «Привод-Н». Они подтвердили электрическую прочность изоляции электрических цепей, габариты, компоновку, провели санитарно-гигиенические тесты и проверили функционирование программного обеспечения систем безопасности и управления электровоза.

Отметим, что ЭМКА2 является существенным достижением. Маневровый электровоз разработан впервые в российском железнодорожном машиностроении. Используется для работы в железнодорожных депо и на крупных пассажирских вокзалах, где дизельную тягу применять нецелесообразно по экологическим причинам. Без груза локомотив способен преодолеть на питании от аккумуляторов до 100 километров.

В 2023 году было изготовлено 2 опытных электровоза ЭМКА2, которые сейчас завершают подконтрольную эксплуатацию на железнодорожных вокзалах Москвы. В настоящий момент оформляются результаты проведения подконтрольной эксплуатации локомотивов №№ 001, 002.

Второй этап проверки систем ЭМКА2 № 003 предусматривает типовые и сертификационные испытания, стартовавшие на заводе-производителе и продолжающиеся на полигоне ВНИИЖТ в Щербинке. Будут проводиться динамические испытания, проверка электромагнитной совместимости, вибрационного уровня кабины машиниста, характеристик работы тяговых и вспомогательных систем.

После завершения испытаний электровоз получит заключение о соответствии новой версии требованиям безопасности. Положительное решение откроет возможность поставок машин российским железным дорогам.