Новочеркасский электровоз доказал надежность отечественных комплектующих

Отметим, что ЭМКА2 является существенным достижением. Маневровый электровоз разработан впервые в российском железнодорожном машиностроении. Используется для работы в железнодорожных депо и на крупных пассажирских вокзалах, где дизельную тягу применять нецелесообразно по экологическим причинам. Без груза локомотив способен преодолеть на питании от аккумуляторов до 100 километров.