В Башкирии трассу Р-240 Уфа — Оренбург расширят до четырех полос

В Башкирии расширят до четырех полос 23 км трассы Р-240 Уфа — Оренбург. На обходе Стерлитамака от села Асово-Зубово до деревни Ашкадар Упрдор «Приуралье» проводит капитальный ремонт, сообщает пресс-служба правительства республики.

Источник: Пресс-служба правительства РБ

К строительно-монтажным работам федеральные дорожники приступили в мае 2025 года. По состоянию на 18 сентября 2025 года подрядная организация выполняет устройство земляного полотна, монтаж водопропускных труб и переустройство инженерных коммуникаций.

Дорога обеспечивает транспортную связь для жителей Стерлитамакской агломерации, включающей в себя Ишимбай, Салават и Стерлитамак, а также их пригородные поселения, в которых в общей сложности проживает около 560 тысяч человек. Благодаря расширению трассы с двух до четырех полос движения и приведению ее технических параметров к нормативным требованиям дорожники обеспечат безопасный и комфортный проезд для всех участников дорожного движения.

рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова

Для повышения безопасности на трассе установят разделительное барьерное ограждение, переустроят линии электроосвещения, устроят переходно-скоростные полосы к съездам в населенные пункты Асово-Зубово, Восточный, Кармаскалы, Муравей, Мариинское и Октябрьское.

Проектом капремонта предусмотрен большой объем работ, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения. Так, у села Асово-Зубово, а также перекрестках вблизи Рязановки и Стерлибашево будут обустроены регулируемые наземные пешеходные переходы. Также на трассе планируется обустроить безопасные развороты.

рассказали в ФКУ Упрдор «Приуралье»

Все работы на данном участке трассы Р-240 Уфа — Оренбург планируется завершить в 2026 году.