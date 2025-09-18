В Башкирии трассу Р-240 Уфа — Оренбург расширят до четырех полос

К строительно-монтажным работам федеральные дорожники приступили в мае 2025 года. По состоянию на 18 сентября 2025 года подрядная организация выполняет устройство земляного полотна, монтаж водопропускных труб и переустройство инженерных коммуникаций.
Дорога обеспечивает транспортную связь для жителей Стерлитамакской агломерации, включающей в себя Ишимбай, Салават и Стерлитамак, а также их пригородные поселения, в которых в общей сложности проживает около 560 тысяч человек. Благодаря расширению трассы с двух до четырех полос движения и приведению ее технических параметров к нормативным требованиям дорожники обеспечат безопасный и комфортный проезд для всех участников дорожного движения.
Для повышения безопасности на трассе установят разделительное барьерное ограждение, переустроят линии электроосвещения, устроят переходно-скоростные полосы к съездам в населенные пункты Асово-Зубово, Восточный, Кармаскалы, Муравей, Мариинское и Октябрьское.
Проектом капремонта предусмотрен большой объем работ, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения. Так, у села Асово-Зубово, а также перекрестках вблизи Рязановки и Стерлибашево будут обустроены регулируемые наземные пешеходные переходы. Также на трассе планируется обустроить безопасные развороты.
Все работы на данном участке трассы Р-240 Уфа — Оренбург планируется завершить в 2026 году.