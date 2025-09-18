В Башкирии трассу Р-240 Уфа — Оренбург расширят до четырех полос

Дорога обеспечивает транспортную связь для жителей Стерлитамакской агломерации, включающей в себя Ишимбай, Салават и Стерлитамак, а также их пригородные поселения, в которых в общей сложности проживает около 560 тысяч человек. Благодаря расширению трассы с двух до четырех полос движения и приведению ее технических параметров к нормативным требованиям дорожники обеспечат безопасный и комфортный проезд для всех участников дорожного движения.