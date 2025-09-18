Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде начали устанавливать арочный пролёт моста на остров Канта

Конструкцию размещают над водой с помощью крана.

Источник: Калининград.Ru

В Калининграде начали устанавливать арочное пролётное строение Философского моста. Его размещают над водой с помощью крана.

Как рассказал корреспонденту Калининград.Ru гендиректор благотворительного фонда «Благоустройство и взаимопомощь» Андрей Буштаков, весь конструктив моста планируют собрать к середине октября. В октябре-ноябре рассчитывают завершить обустройство входных групп сооружения и начать процедуру его передачи городской администрации.

Почти год мы ковырялись в воде, поэтому ни вы, ни все остальные не видели результатов нашего труда. Мы же делали опорные сваи в воде и всё остальное. Снаружи всем казалось, что ничего не происходит. Но вот мы из воды вышли, сваи есть, и мы уже начинаем монтаж всего остального «конструктора лего», — отметил Андрей Буштаков.

Пешеходный мост соединит остров Канта и улицу Гюго. Контракт на 586 миллионов рублей заключили с компанией «Спецмост». Заказчиком объекта выступает благотворительный фонд «Благоустройство и взаимопомощь».

Философский мост будет подниматься в сторону острова Канта и опираться на двадцатиметровый пилон. Этим процессом станут управлять из специального домика смотрителя, который разместят рядом. Во время разведения будущего Философского моста власти планируют устраивать шоу.

Строительство объекта у ДС «Юность» уже начинали весной 2021 года. Контракт на 174 миллиона рублей заключали с компанией «АБЗ-Дорстрой». В июне 2021-го так же устанавливали понтон через Преголю. Однако в процессе работ обнаружили руины городской стены Кнайпхофа XIV—XV вв.еков. Стройку решили приостановить и откорректировать проект, чтобы сохранить выявленный объект культурного наследия.

В июле 2023 года экспертиза одобрила документацию с новыми техническими решениями. Одну из опор будущего пешеходного моста решили переместить в воду.