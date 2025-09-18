В Калининграде начали устанавливать арочный пролёт моста на остров Канта

В Калининграде начали устанавливать арочное пролётное строение Философского моста. Его размещают над водой с помощью крана.
Как рассказал корреспонденту Калининград.Ru гендиректор благотворительного фонда «Благоустройство и взаимопомощь» Андрей Буштаков, весь конструктив моста планируют собрать к середине октября. В октябре-ноябре рассчитывают завершить обустройство входных групп сооружения и начать процедуру его передачи городской администрации.
Почти год мы ковырялись в воде, поэтому ни вы, ни все остальные не видели результатов нашего труда. Мы же делали опорные сваи в воде и всё остальное. Снаружи всем казалось, что ничего не происходит. Но вот мы из воды вышли, сваи есть, и мы уже начинаем монтаж всего остального «конструктора лего», — отметил Андрей Буштаков.
Пешеходный мост соединит остров Канта и улицу Гюго. Контракт на 586 миллионов рублей заключили с компанией «Спецмост». Заказчиком объекта выступает благотворительный фонд «Благоустройство и взаимопомощь».
Философский мост будет подниматься в сторону острова Канта и опираться на двадцатиметровый пилон. Этим процессом станут управлять из специального домика смотрителя, который разместят рядом. Во время разведения будущего Философского моста власти планируют устраивать шоу.
Строительство объекта у ДС «Юность» уже начинали весной 2021 года. Контракт на 174 миллиона рублей заключали с компанией «АБЗ-Дорстрой». В июне 2021-го так же устанавливали понтон через Преголю. Однако в процессе работ обнаружили руины городской стены Кнайпхофа
В июле 2023 года экспертиза одобрила документацию с новыми техническими решениями. Одну из опор будущего пешеходного моста решили переместить в воду.