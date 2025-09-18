Названа дата включения отопления в Красноярске

Соответствующее постановление сегодня подписал временно исполняющий полномочия главы города Роман Одинцов.
«Несмотря на отсутствие ночных заморозков и довольно высокую среднесуточную температуру воздуха, дома в городе уже не прогреваются так, чтобы сохранять нормативный уровень температуры в помещениях, — пояснили в мэрии. — Решение о старте отопительного сезона также принято с учетом рекомендаций краевого Роспотребнадзора, связанных с подъемом заболеваемости ОРВИ, и обращений красноярцев», — пояснили в мэрии.
С 23 сентября открывать задвижки и отлаживать внутренние системы отопления зданий обязаны все управляющие организации. На то, чтобы батареи начали обогревать все помещения квартиры в стабильном режиме, обычно уходит около 10 дней. Если этого не произошло, жителям нужно обратиться, в первую очередь, в свою УК или ТСЖ.
Спустя несколько дней после старта отопительного сезона в каждом районе города будет организована специальная горячая телефонная линия для решения проблемных вопросов. О датах проведения и номерах телефонов власти сообщат дополнительно.
Напомним, в 2024 году общегородской отопительный сезон в Красноярске начался 12 сентября, в 2023-м — 25 сентября, в 2022-м — 19 сентября, в 2021-м — 18 сентября, в 2020-м — 23 сентября, в 2019-м — 13 сентября.