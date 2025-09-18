Названа дата включения отопления в Красноярске

С 23 сентября открывать задвижки и отлаживать внутренние системы отопления зданий обязаны все управляющие организации. На то, чтобы батареи начали обогревать все помещения квартиры в стабильном режиме, обычно уходит около 10 дней. Если этого не произошло, жителям нужно обратиться, в первую очередь, в свою УК или ТСЖ.