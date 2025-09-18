В Красноярском крае более 160 тысяч человек привились от гриппа

«Рекомендуем работодателям позаботиться о здоровье своих коллективов, проведя корпоративную вакцинацию. Организуем также работу мобильных пунктов вакцинации для тех граждан, кто сам заботится о своем здоровье. Особое внимание — учащимся. В этот период руководителям образовательных учреждений важно организовать “утренние фильтры” с замером температуры на входе», — добавил Сергей Верещагин.