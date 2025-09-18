Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае более 160 тысяч человек привились от гриппа

В Красноярском крае стартовала вакцинация против гриппа. На начало недели привито 164,6 тыс. человек, или 6,1% от общего количества жителей региона.

Источник: Reuters

Первый заместитель губернатора — председатель краевого правительства Сергей Верещагин сообщил, что для достижения эпидемической безопасности охватить прививками необходимо 60% населения. Специально чтобы достичь таких показателей, в правительстве планируют закупить 1 366 тыс. доз вакцины за счет федеральных средств, и еще 138 тыс. доз — приобрести на деньги из регионального бюджета.

Премьер-министр отметил, что система здравоохранения готова к подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ, запасы средств и медикаментов в Красноярском крае сформированы.

«Рекомендуем работодателям позаботиться о здоровье своих коллективов, проведя корпоративную вакцинацию. Организуем также работу мобильных пунктов вакцинации для тех граждан, кто сам заботится о своем здоровье. Особое внимание — учащимся. В этот период руководителям образовательных учреждений важно организовать “утренние фильтры” с замером температуры на входе», — добавил Сергей Верещагин.

Напомним, специалисты Роспотребнадзора просят мэрию досрочно включить отопление в Красноярске из-за всплеска ОРВИ. За прошедшую неделю медики диагностировали ОРВИ у 16 642 жителей Красноярского края, что вдвое больше, чем за предыдущие семь дней. По статистике специалистов, среди всех городов региона в Красноярске заболеваемость наиболее высокая.