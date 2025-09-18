В Красноярском крае более 160 тысяч человек привились от гриппа

Первый заместитель губернатора — председатель краевого правительства Сергей Верещагин сообщил, что для достижения эпидемической безопасности охватить прививками необходимо 60% населения. Специально чтобы достичь таких показателей, в правительстве планируют закупить 1 366 тыс. доз вакцины за счет федеральных средств, и еще 138 тыс. доз — приобрести на деньги из регионального бюджета.
Премьер-министр отметил, что система здравоохранения готова к подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ, запасы средств и медикаментов в Красноярском крае сформированы.
«Рекомендуем работодателям позаботиться о здоровье своих коллективов, проведя корпоративную вакцинацию. Организуем также работу мобильных пунктов вакцинации для тех граждан, кто сам заботится о своем здоровье. Особое внимание — учащимся. В этот период руководителям образовательных учреждений важно организовать “утренние фильтры” с замером температуры на входе», — добавил Сергей Верещагин.
Напомним, специалисты Роспотребнадзора просят мэрию досрочно включить отопление в Красноярске из-за всплеска ОРВИ. За прошедшую неделю медики диагностировали ОРВИ у 16 642 жителей Красноярского края, что вдвое больше, чем за предыдущие семь дней. По статистике специалистов, среди всех городов региона в Красноярске заболеваемость наиболее высокая.