Собянин рассказал, когда жить станет веселее

Собянин: будет веселее жить, когда у Набиуллиной будет хорошее настроение.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на Московском финансовом форуме пошутил, что всем будет веселее жить, когда у председателя ЦБ России Эльвиры Набиуллиной и министра финансов РФ Антона Силуанова будет хорошее настроение.

«Слушайте, ну мы же знаем, что все рецессии и кризисы — это же вопрос не только ставки, вопрос психологии. Если тебе плохо, плохо, плохо, так все оно и будет. Если мы будем надеяться на хорошее настроение Эльвиры Сахипзадовны и Антона Германовича, нам веселее будет жить. Это точно», — сказал Собянин.

​В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году — «Финансовая система: вызовы и задачи». Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.

На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.

