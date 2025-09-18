Собянин рассказал, когда жить станет веселее

«Слушайте, ну мы же знаем, что все рецессии и кризисы — это же вопрос не только ставки, вопрос психологии. Если тебе плохо, плохо, плохо, так все оно и будет. Если мы будем надеяться на хорошее настроение Эльвиры Сахипзадовны и Антона Германовича, нам веселее будет жить. Это точно», — сказал Собянин.