В селе Графский Берег в Якутии открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

В нем будут обслуживать почти 800 жителей.

Источник: Национальные проекты России

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Графский Берег Намского района Республики Саха (Якутия) в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации главы и правительства региона.

В медучреждении обустроили тепло- и водоснабжение. Также здание оснастили современным оборудованием и мебелью. В новом ФАПе будут обслуживать почти 800 жителей Графского Берега.

«Также мы открыли фельдшерский пункт в селе Маймага, в котором будут получать медпомощь около 200 жителей. Их будет обслуживать молодой специалист — фельдшер, прибывший в этом году по программе “Земский фельдшер”», — рассказал главный врач Намской районной больницы Ариан Сергеев.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.