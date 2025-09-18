«Яндекс карты» составили подборку маршрутов для автотуристов

Пилотные подборки автомобильных туристических маршрутов, разработанных по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», появились в «Яндекс картах». В них можно узнать больше о достопримечательностях и объектах инфраструктуры, сообщили в Министерстве экономического развития Российской Федерации.
Варианты маршрутов уже опубликованы на туристическом портале Путешествуем.рф. Они охватывают 10 субъектов РФ, в том числе регионы центральной части России, Поволжья, а также Севера и Юга России.
«Интеграция наших пилотных маршрутов в “Яндекс карты” — важный шаг к цифровизации туристической инфраструктуры и повышению удобства путешествий по России. Мы готовы сотрудничать в этом направлении с другими популярными цифровыми геоплатформами, а также сервисами для туристов», — отметил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.
Сегодня на портале Путешествуем.рф представлено свыше 100 автомобильных маршрутов по более чем 60 регионам страны. Они охватывают 1200 туристических объектов: музеев, храмов, парков, заповедников. Для путешественников работают 750 объектов дорожного сервиса и 117 многофункциональных зон, где можно заправить машину, отдохнуть и поесть. Подробная информация размещена на сайте Путешествуем.рф и в подборках на «Яндекс картах».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.