Омский «Императорский маршрут» включили в реестр национальных туров

Тур посвящён представителям династии Романовых, побывавшим в Омске.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Тур «Императорский маршрут. Омск» официально включён в реестр национальных туристских маршрутов России. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Проект знакомит путешественников с историей династии Романовых и культурным наследием региона. В программе — четыре дня экскурсий по ключевым достопримечательностям Омска: музею им. М. А. Врубеля, историко-краеведческому музею, литературному музею Достоевского, Центру изучения истории Гражданской войны и храмам города.

Кроме того, туристы посетят Любинский и Большереченский районы, чтобы глубже познакомиться с историей и культурой области.

«Тур рассказывает о местах пребывания представителей династии дома Романовых в Омской области и связанных с этим исторических событиях. Большое внимание уделяется эпохе, особенностям культуры и быта различных сословий в России», — отметил Виталий Хоценко.

Власти региона подчёркивают, что проект стал результатом работы по развитию внутреннего туризма и популяризации историко-культурного потенциала области.