Омский «Императорский маршрут» включили в реестр национальных туров

Проект знакомит путешественников с историей династии Романовых и культурным наследием региона. В программе — четыре дня экскурсий по ключевым достопримечательностям Омска: музею им. М. А. Врубеля, историко-краеведческому музею, литературному музею Достоевского, Центру изучения истории Гражданской войны и храмам города.