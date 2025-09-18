В Астане открыли новую аллею, посвящённую трудовым династиям

Вдоль аллеи высадили более 200 деревьев. Отметим, в этом году в столице благоустраивают порядка 170 дворов и общественных пространств (скверы, бульвары, парки). Данные работы охватывают территорию всех районов, в том числе жилые массивы. В настоящее время практический все работы уже завершены.