В Астане открыли новую аллею, посвящённую трудовым династиям

В рамках года рабочих профессий в Астане торжественно открыли новую благоустроенную аллею для отдыха и прогулок горожан, передает официальный сайт столичного акимата. Новая аллея расположена в столичном районе Алматы по улице Кайрата Рыскулбекова и посвящена трудовым династиям, передает DKNews.kz.

Источник: gov.kz

В церемонии открытия нового места отдыха приняли участие сотрудники акимата Алматинского района и жители близлежащих домов. Для собравшихся выступили артисты хора «Елорда» и столичной филармонии имени Е. Рахмадиева.

Для маленьких гостей праздника организовали развлекательную программу с играми, викторинами и аниматорами. Особое внимание уделили созданию условий для семейного отдыха. Для детей на аллее оборудовали просторную детскую игровую площадку с безопасным тартановым покрытием и современными малыми архитектурными формами. Также установили современные и удобные скамейки, урны и лавочки, расширили парковочную зону, уложили новый асфальт и смонтировали систему освещения.

Вдоль аллеи высадили более 200 деревьев. Отметим, в этом году в столице благоустраивают порядка 170 дворов и общественных пространств (скверы, бульвары, парки). Данные работы охватывают территорию всех районов, в том числе жилые массивы. В настоящее время практический все работы уже завершены.