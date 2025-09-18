Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пляж в Звенигово в Марий Эл очистили от мусора

Жители попросили провести уборку через QR-код.

Источник: Национальные проекты России

Переполненные урны, пустые бутылки, банки и пакеты на песке — таким был пляж в Звенигово, в республике Марий Эл.

Решить проблему помог QR-код на набережной: жители отсканировали его с таблички и написали в администрацию с просьбой убрать мусор. Вскоре территорию привели в порядок. Теперь здесь снова приятно гулять и любоваться видом на Волгу.

Пляж расположен на набережной «Речные ворота Звенигово», которую благоустроили по нацпроекту «Жильё и городская среда». С этого года за ней ухаживают по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

На всех объектах, построенных или обновлённых по нацпроектам, установлены таблички с QR-кодом. Сканируйте его и сообщайте, что можно улучшить, — все обращения обязательно рассмотрят.