Пляж в Звенигово в Марий Эл очистили от мусора

Переполненные урны, пустые бутылки, банки и пакеты на песке — таким был пляж в Звенигово, в республике Марий Эл.
Решить проблему помог QR-код на набережной: жители отсканировали его с таблички и написали в администрацию с просьбой убрать мусор. Вскоре территорию привели в порядок. Теперь здесь снова приятно гулять и любоваться видом на Волгу.
Пляж расположен на набережной «Речные ворота Звенигово», которую благоустроили по нацпроекту «Жильё и городская среда». С этого года за ней ухаживают по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
На всех объектах, построенных или обновлённых по нацпроектам, установлены таблички с QR-кодом. Сканируйте его и сообщайте, что можно улучшить, — все обращения обязательно рассмотрят.