«Ничего не куплено». Уникальные растения Ботсада ПГНИУ оказались под угрозой

Сотрудники Ботанического сада им. А. Г. Генкеля ПГНИУ сообщили, что так и не дождались новых шлангов, горшков и инсектицидов: всё это было необходимо для работы летом с одной из ценнейших в России коллекций растений. Деньги на перечисленные нужды долго не выделяли. Затем расходы одобрили, но возникла новая проблема. Об этом рассказал директор Ботанического сада им. А. Г. Генкеля ПГНИУ Сергей Шумихин.
Вынужденное перемирие?
По словам Сергея Шумихина, конфликт, который возник между коллективом Ботсада и руководством Пермского университета ещё в 2023 г., когда сотрудники случайным образом узнали о вероятной реорганизации их подразделения, перешёл в стадию вынужденного перемирия.
«Насколько я знаю, у ректора состоялся серьёзный разговор с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым и главой департамента, который курирует нашу работу. Видимо, во время этой беседы руководителю вуза было дано прямое указание развивать Ботанический сад, а не препятствовать этому. После этого ректор стал немного по-другому относиться к нашему подразделению. Не скажу, что всё прекрасно, но определённое улучшение есть», — отмечает директор.
Например, саду наконец разрешили израсходовать 400 тыс. руб. из заработанных подразделением средств на покупку шлангов для полива, удобрений, горшков и контейнеров для пересадки растений, пестицидов, а также почвогрунта, который нужен в том числе для составления специальных почвосмесей для краснокнижных растений. Но потом что-то вновь пошло не так.
«Прошло два месяца, но до сих пор ничего не куплено — этим должны заниматься соответствующие службы вуза. Сезон уже заканчивается, а у нас по-прежнему нет ни шлангов, ни контейнеров, ни грунта… Контракт на поставку торфа подписан, но пока не исполнен, а по остальным позициям договоры даже не заключены. Не знаю, делается это намеренно или нет, но факт остаётся фактом», — констатирует директор Ботанического сада.
Не решили вопрос и с приобретением нового водонагревателя взамен сломавшегося ещё весной. Всё лето сотрудники, выполняя тяжёлые и грязные работы, не могли воспользоваться душем.
Страдают растения.
Из-за волокиты страдает уникальная коллекция растений, говорит руководитель Ботсада. Весной и летом, в период активного роста, они не получали необходимых удобрений, а значит, уйдут в зиму ослабленными.
"Вы представляете, что происходит с человеком, который не получает витамины? Он чахнет и болеет. Так же и с растениями. Из-за недостатка питания многие стали бледными, вытянутыми. Очень ослабили растения вредители и болезни, которые быстро распространились из-за отсутствия пестицидов. В оранжереях много сажистого грибка, мучнистого червеца. От них невероятно сложно избавиться, и сделать это можно только с помощью обработки химикатами. Пострадали в основном растения в тропической оранжерее.
А ведь скоро мы должны возобновить там экскурсии. Как показывать это всё гостям? — переживает Сергей Шумихин. — Зима — это стрессовый период для представителей флоры. Даже не представляю, как они её теперь перенесут. Неясна и судьба растений нашего селекционного питомника, которые не удалось вовремя пересадить в новые контейнеры из-за отсутствия последних. Если делать это весной, приживаемость будет гораздо хуже. Часть растений может быть утрачена. Вроде ректор обратил внимание на важность Ботанического сада, но оперативных мер не последовало. И непонятно — это саботирование нашей работы или просто нерасторопность".
Диалог с руководством вуза так и не наладили: ректор передаёт информацию через посредников, а не сообщает напрямую, рассказывает Сергей Шумихин.
Последствия экономии?
3 сентября в Ботаническом саду произошло ЧП: на территорию проникли бродячие собаки, которые подрыли молодые плодовые яблони и груши.
«Животные, видимо, были голодны и пытались поймать грызунов, которые размножились в Ботаническом саду из-за отсутствия ядохимикатов. Сейчас норы крыс, полёвок и мышей повсюду, сделать с ними мы ничего не можем, — рассказывает Сергей Шумихин. — Выгнать с территории всех собак не удалось, большая часть спряталась».
На следующий день животные снова нанесли ущерб: изгрызли ноги и хвосты фигур уникальной экспозиции (открылась летом) пермских звероящеров. Она была изготовлена на средства благотворителей. Сильнее всего пострадали фигуры иностранцевии и офиакодона.
«Мастерская, которая изготовила звероящеров, находится в Кирове. Мы оповестили специалистов, которые оценили стоимость ремонта с выездом специалиста в 195 тыс. руб. Сейчас нам придётся просить ректора выделить средства на восстановление фигур. Одобрит ли он эти траты — непонятно, — рассказывает глава подразделения. — Таких инцидентов не происходило, когда за садом следили дежурные. В два раза их сократили в феврале в результате “оптимизации”. За охрану сада теперь отвечает частное предприятие, которому, видимо, не до собак. Когда починят звероящеров — пока неизвестно».
Другим негативным последствием сокращения штата дежурных называют проблему с записью на экскурсии. Пермяки не могут дозвониться до сада. Дежурные не сидят у телефона постоянно: им нужно следить за микроклиматом в оранжереях и посетителями.
Скоро зима…
Приближается зима, оранжереи требуют перехода на новый режим содержания. Всё ли готово для этого?
«Ещё в июле мы просили руководство вуза с ответственностью подойти к подготовке отопительных систем оранжерей сада, имея в виду проблемы с обогревом в прошлом сезоне. Тогда температура в тропической фондовой оранжерее опускалась ниже критической. Выработали свой срок теплообменники (им 18 лет), что в любой момент может привести к аварийной ситуации и гибели коллекций. В мемориальной оранжерее неисправна система подачи воды в бойлер (обеспечивает подогрев для полива). Требуют прочистки радиаторы отопления и др. И до сих пор готовность сетей “не сдана” Тепловой инспекции. Наши обращения по этому поводу остаются без внимания. А ведь столетние оранжерейные коллекции можно погубить зимой при малейшем сбое теплоснабжения!» — рассказывает директор Ботсада.
Нерешённой остаётся проблема протекания кровли в здании фондовой оранжереи. От влаги уже размокла и пришла в негодность некоторая мебель. Велика вероятность потери уникальной музейной коллекции-экспозиции из более чем 50 миниатюрных фигур пермских звероящеров, изготовленных из папье-маше на средства благотворителей.
«Есть процедура».
Ситуацию «АиФ-Прикамье» прокомментировали в пресс-службе ПГНИУ.
"Средства Ботсаду выделили в рамках порядка, которому следуют абсолютно все подразделения вуза. Для заключения договора необходимо пройти несколько процедур. Сроки внесения в план финансово-хозяйственной деятельности и заключения договоров определяют сами подразделения, — рассказали perm.aif.ru в пресс-службе ПГНИУ. — Оформление договора является обязанностью руководителя подразделения. Согласование с соответствующими службами вуза проходит оперативно.
Срок заключения договора зависит от качества оформленной документации. Перечисленные материалы будут закуплены после подписания контракта и выполнения обязательств по нему со стороны подрядчика. Ботсад обладает всеми необходимыми материалами для осуществления своей деятельности. Он проводит научную работу и экскурсии, информации о том, чтобы в последнее время произошли инциденты, в результате которых пострадала коллекция, не поступало".
По мнению Сергея Шумихина, ситуация обстоит иначе.
«В первый раз по поводу закупок в размере порядка 400 тыс. руб. для обеспечения текущей деятельности сада мы обратились к ректору ещё 5 мая, однако согласование от него получили только в конце июля (есть документальное подтверждение). При этом к тому времени Ботсад уже заработал более 3,5 млн руб. внебюджетных средств, — сообщил директор подразделения. — Сад как учебно-научное структурное подразделение ПГНИУ не имеет статуса юридического лица, поэтому оформлением и заключением договоров занимается специальная служба университета — отдел материально-технического снабжения, а никак не руководитель подразделения».
Что касается нанесённого коллекции растений вреда, по словам Сергея Шумихина, коллектив Ботсада неоднократно официально доносил до руководства информацию о текущем состоянии дел и неминуемых последствиях недофинансирования.
«Тем не менее бюрократическая проволочка и отсутствие принципиального решения со стороны руководства не позволили вовремя отреагировать на насущные потребности нашего подразделения, что и привело к вполне прогнозируемым негативным последствиям. Ботанический сад — это живой организм, особая экосистема, которая нуждается в постоянном внимании и уходе», — отметил Сергей Шумихин.