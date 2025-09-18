«Ничего не куплено». Уникальные растения Ботсада ПГНИУ оказались под угрозой

«Ещё в июле мы просили руководство вуза с ответственностью подойти к подготовке отопительных систем оранжерей сада, имея в виду проблемы с обогревом в прошлом сезоне. Тогда температура в тропической фондовой оранжерее опускалась ниже критической. Выработали свой срок теплообменники (им 18 лет), что в любой момент может привести к аварийной ситуации и гибели коллекций. В мемориальной оранжерее неисправна система подачи воды в бойлер (обеспечивает подогрев для полива). Требуют прочистки радиаторы отопления и др. И до сих пор готовность сетей “не сдана” Тепловой инспекции. Наши обращения по этому поводу остаются без внимания. А ведь столетние оранжерейные коллекции можно погубить зимой при малейшем сбое теплоснабжения!» — рассказывает директор Ботсада.