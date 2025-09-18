В городе Циолковском Приамурья благоустроили аллею на улице Сосновой

Аллею по улице Сосновой в городе Циолковском Амурской области преобразили в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
Отметим, что общественную территорию выбрали в прошлом году жители города во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты для благоустройства. Специалисты уложили тротуарную плитку, построили деревянный мостик и установили малые архитектурные формы. А для комфортных прогулок в вечернее время смонтировали освещение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.