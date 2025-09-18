Беременные москвички подготовлены к родам, заявила заммэра Москвы

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Будущая мама сегодня — это требовательный, немного тревожный и оттого очень информированный пациент, сейчас беременные москвички лучше подготовлены к родам, заявила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Будущая мама сегодня — это требовательный, немного тревожный и оттого очень информированный пациент. Наши врачи отмечают, что сейчас беременные женщины лучше подготовлены к родам, знают ход процесса, когда и почему необходимо прибегнуть к разным манипуляциям, например, обезболиванию», — рассказала вице-мэр.
Ракова отметила, что беременные женщины идут за определённым качеством услуг и большое внимание уделяют своему ментальному состоянию.
«Мы приняли это во внимание еще на стадии планирования Центров женского здоровья и позаботились о психоэмоциональном состоянии посетительниц. Мы не только обеспечили работу психолога, но и создали максимально уютную и комфортную обстановку», — добавила собеседница агентства.