Беременные москвички подготовлены к родам, заявила заммэра Москвы

Заммэра Москвы Ракова: беременные москвички сейчас лучше подготовлены к родам.

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Будущая мама сегодня — это требовательный, немного тревожный и оттого очень информированный пациент, сейчас беременные москвички лучше подготовлены к родам, заявила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Будущая мама сегодня — это требовательный, немного тревожный и оттого очень информированный пациент. Наши врачи отмечают, что сейчас беременные женщины лучше подготовлены к родам, знают ход процесса, когда и почему необходимо прибегнуть к разным манипуляциям, например, обезболиванию», — рассказала вице-мэр.

Ракова отметила, что беременные женщины идут за определённым качеством услуг и большое внимание уделяют своему ментальному состоянию.

«Мы приняли это во внимание еще на стадии планирования Центров женского здоровья и позаботились о психоэмоциональном состоянии посетительниц. Мы не только обеспечили работу психолога, но и создали максимально уютную и комфортную обстановку», — добавила собеседница агентства.

