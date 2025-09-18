Можно ли есть творог каждый день и кому он противопоказан

Творог не случайно называют королем здорового питания. Рекордсмен по содержанию кальция в организме, он легко усваивается, незаменим для здоровья костей, красоты кожи и волос. А еще этот кисломолочный продукт помогает держать вес в норме. Чем еще полезен творог и в каких случаях он противопоказан — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Творог не случайно называют королем здорового питания. Рекордсмен по содержанию кальция в организме, он легко усваивается, незаменим для здоровья костей, красоты кожи и волос. А еще этот кисломолочный продукт помогает держать вес в норме. Чем еще полезен творог и в каких случаях он противопоказан — в материале «Газеты.Ru».

Что такое творог и как его изготавливают.

Творог — нежидкий кисломолочный продукт, популярный на территории бывшего СССР, в ряде стран Восточной и Северной Европы. Это один из древнейших молочных продуктов. В России его вкус знаком каждому с детства. Но если дети едят его «по умолчанию», то во взрослом возрасте многие исключают этот ценный продукт из рациона. И зря! Творог — кладезь полезных веществ.

Продукт получают путем сквашивания молока. «Происходит это при помощи культуры молочнокислых бактерий, иногда в процессе приготовления используется сычужный фермент и хлористый кальций. Впоследствии часть сыворотки удаляют. В зависимости от процесса приготовления и качества молока творог может различаться по структуре, жирности, консистенции и кислотности», — рассказала «Газете.Ru» нутрициолог Наталья Фарисеева.

Творог: пищевая ценность, КБЖУ, норма потребления.

Творог богат белком, необходимым для строительства и восстановления тканей. В нем содержатся кальций, калий, фосфор, железо, магний, витамины группы В, молочная кислота. Творог также является источником аминокислот, необходимых для нормальной работы организма и поддержания иммунитета.

~Пищевая ценность творога на 100 г~

Обезжиренный творог (0%).

* калорийность — 71 ккал;



* белки — 16,5 г;



* жиры — 0 г;



* углеводы — 1,3 г.

Творог жирностью 5%

* калорийность — 121 ккал;



* белки — 17,2 г;



* жиры — 5 г;



* углеводы — 1,8 г.

Творог жирностью 9%

* калорийность — 159 ккал;



* белки — 16,7 г;



* жиры — 9 г;



* углеводы — 2 г.

Творог жирностью 18%

* калорийность — 232 ккал;



* белки — 14 г;



* жиры — 18 г;



* углеводы — 2,8 г.

Норма потребления творога зависит от индивидуальных особенностей организма, а также от жирности продукта.

6 полезных свойств творога.

Регулярное включение творога в рацион может принести ощутимую пользу здоровью. По словам нутрициолога, этот продукт, благодаря своим ценным свойствам, является важным компонентом здорового питания. В частности, творог:

* Борется с атеросклерозом. Метионин и холин, содержащиеся в твороге, способствуют снижению риска развития этого хронического заболевания.



* Благотворно влияет на печень. Метионин и холин также необходимы для нормальной работы печени. Метионин решает в организме сразу несколько проблем: способствует растворению жиров, обеспечивая нормальную выработку желчи. Для этой цели лучше использовать творог жирностью 5%.



* Замедляет старение. Метионин, содержащийся в твороге, борется со свободными радикалами и оказывает антиоксидантный эффект.



* Обеспечивает организм «строительными блоками». В твороге достаточно белков, которые частично связаны с солями кальция и фосфора, а это ведет к лучшему их перевариванию и усвоению в желудке и кишечнике. Именно поэтому творог — хорошая дотация легкоусваиваемого белка.



* Эффективно выводит излишнюю жидкость из организма. Благодаря своим диуретическим свойствам творог в умеренном количестве рекомендуется людям с повышенным давлением, проблемами с почками, болезнями сердца и сосудов.



* Улучшает перистальтику кишечника. Содержащийся в твороге белок создает благоприятную среду для микрофлоры кишечника, что помогает при запорах. Но это правило не распространяется на обезжиренный творог, который может только усугубить ситуацию.

Творог по праву занимает место одного из самых полезных молочных продуктов, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог Анастасия Киевская.

«Творог богат полноценным белком, который медленно усваивается и надолго обеспечивает организм аминокислотами. Кальций и фосфор, которые содержатся в его составе, необходимы для здоровья костей, зубов и нормальной работы мышц. Витамины группы B, особенно В12, поддерживают кровеносную и нервную системы. Благодаря своей легкой усвояемости творог часто включают в рацион людей с чувствительным желудком, а обезжиренные сорта становятся основой диетического питания», — пояснила врач-эндокринолог Анастасия Киевская.

5 противопоказаний для употребления творога.

В некоторых случаях творог может навредить. Так, чрезмерное употребление этого продукта способствует перегрузке почек из-за избытка белка.

«Когда мы едим продукты с высоким содержанием белка, в организме образуются продукты его распада — в первую очередь азотистые соединения, среди которых — мочевина. За их выведение из организма отвечают почки. У пациентов, страдающих мочекаменной болезнью, хронической болезнью почек, нефритом и другими недугами, избыток белка может ускорять ухудшение функции органа», — пояснила Анастасия Киевская.

Кроме того, по словам врача-эндокринолога, жирные сорта творога увеличивают количество насыщенных жиров в рационе, что нежелательно при болезнях сердца и сосудов. При этом в твороге жирностью 0−5% сохраняется белок и кальций, но меньше насыщенных жиров, что делает продукт более безопасным для сердечно-сосудистой системы, добавила врач.

«Для взрослого оптимально употреблять 150−200 граммов два-три раза в неделю. Детям важно подбирать порцию по возрасту, чтобы не перегружать почки и обмен веществ», — заключила Анастасия Киевская.

Нутрициолог Наталья Фарисеева обратила внимание на ряд случаев, когда творог противопоказан либо его нужно употреблять с осторожностью.

* Непереносимость лактозы и различные аллергические реакции.



* Заболевания почек. Избыток белка ухудшает работу этого органа.



* Заболевания ЖКТ, сопровождающиеся повышенной кислотностью и/или эрозивными поражениями органа — язва, гастрит, панкреатит.



* Инсулинорезистентность и сахарный диабет, так как продукт провоцирует подъем инсулина, который долго остается высоким.

* Избыточный вес. Тем, кто хочет похудеть, не стоит употреблять творог вечером. Все дело в том, что поджелудочная железа будет реагировать на творог выбросом инсулина. А это, в свою очередь, заблокирует работу ферментов липазы, ответственной за жиросжигание, и соматотропина — гормона «стройности». Пик выработки последнего приходится на ночь, а вечерний творог будет мешать его работе. Также противопоказан творог высокой жирности.

Кроме того, регулярное употребление большого количества творога способно понижать уровень серотонина в мозге, поэтому любителям этого продукта нутрициолог рекомендует добавить в рацион финики, бананы, сою, чечевицу, яйца.