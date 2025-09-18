Можно ли есть творог каждый день и кому он противопоказан

Творог не случайно называют королем здорового питания. Рекордсмен по содержанию кальция в организме, он легко усваивается, незаменим для здоровья костей, красоты кожи и волос. А еще этот кисломолочный продукт помогает держать вес в норме. Чем еще полезен творог и в каких случаях он противопоказан — в материале «Газеты.Ru».
Что такое творог и как его изготавливают.
Творог — нежидкий кисломолочный продукт, популярный на территории бывшего СССР, в ряде стран Восточной и Северной Европы. Это один из древнейших молочных продуктов. В России его вкус знаком каждому с детства. Но если дети едят его «по умолчанию», то во взрослом возрасте многие исключают этот ценный продукт из рациона. И зря! Творог — кладезь полезных веществ.
Продукт получают путем сквашивания молока. «Происходит это при помощи культуры молочнокислых бактерий, иногда в процессе приготовления используется сычужный фермент и хлористый кальций. Впоследствии часть сыворотки удаляют. В зависимости от процесса приготовления и качества молока творог может различаться по структуре, жирности, консистенции и кислотности», — рассказала «Газете.Ru» нутрициолог Наталья Фарисеева.
Творог: пищевая ценность, КБЖУ, норма потребления.
Творог богат белком, необходимым для строительства и восстановления тканей. В нем содержатся кальций, калий, фосфор, железо, магний, витамины группы В, молочная кислота. Творог также является источником аминокислот, необходимых для нормальной работы организма и поддержания иммунитета.
~Пищевая ценность творога на 100 г~
Обезжиренный творог (0%).
* калорийность — 71 ккал;
Творог жирностью 5%
* калорийность — 121 ккал;
Творог жирностью 9%
* калорийность — 159 ккал;
Творог жирностью 18%
* калорийность — 232 ккал;
Норма потребления творога зависит от индивидуальных особенностей организма, а также от жирности продукта.
6 полезных свойств творога.
Регулярное включение творога в рацион может принести ощутимую пользу здоровью. По словам нутрициолога, этот продукт, благодаря своим ценным свойствам, является важным компонентом здорового питания. В частности, творог:
* Борется с атеросклерозом. Метионин и холин, содержащиеся в твороге, способствуют снижению риска развития этого хронического заболевания.
Творог по праву занимает место одного из самых полезных молочных продуктов, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог Анастасия Киевская.
«Творог богат полноценным белком, который медленно усваивается и надолго обеспечивает организм аминокислотами. Кальций и фосфор, которые содержатся в его составе, необходимы для здоровья костей, зубов и нормальной работы мышц. Витамины группы B, особенно В12, поддерживают кровеносную и нервную системы. Благодаря своей легкой усвояемости творог часто включают в рацион людей с чувствительным желудком, а обезжиренные сорта становятся основой диетического питания», — пояснила врач-эндокринолог Анастасия Киевская.
5 противопоказаний для употребления творога.
В некоторых случаях творог может навредить. Так, чрезмерное употребление этого продукта способствует перегрузке почек из-за избытка белка.
«Когда мы едим продукты с высоким содержанием белка, в организме образуются продукты его распада — в первую очередь азотистые соединения, среди которых — мочевина. За их выведение из организма отвечают почки. У пациентов, страдающих мочекаменной болезнью, хронической болезнью почек, нефритом и другими недугами, избыток белка может ускорять ухудшение функции органа», — пояснила Анастасия Киевская.
Кроме того, по словам врача-эндокринолога, жирные сорта творога увеличивают количество насыщенных жиров в рационе, что нежелательно при болезнях сердца и сосудов. При этом в твороге жирностью 0−5% сохраняется белок и кальций, но меньше насыщенных жиров, что делает продукт более безопасным для сердечно-сосудистой системы, добавила врач.
«Для взрослого оптимально употреблять 150−200 граммов два-три раза в неделю. Детям важно подбирать порцию по возрасту, чтобы не перегружать почки и обмен веществ», — заключила Анастасия Киевская.
Нутрициолог Наталья Фарисеева обратила внимание на ряд случаев, когда творог противопоказан либо его нужно употреблять с осторожностью.
* Непереносимость лактозы и различные аллергические реакции.
* Избыточный вес. Тем, кто хочет похудеть, не стоит употреблять творог вечером. Все дело в том, что поджелудочная железа будет реагировать на творог выбросом инсулина. А это, в свою очередь, заблокирует работу ферментов липазы, ответственной за жиросжигание, и соматотропина — гормона «стройности». Пик выработки последнего приходится на ночь, а вечерний творог будет мешать его работе. Также противопоказан творог высокой жирности.
Кроме того, регулярное употребление большого количества творога способно понижать уровень серотонина в мозге, поэтому любителям этого продукта нутрициолог рекомендует добавить в рацион финики, бананы, сою, чечевицу, яйца.