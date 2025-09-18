Ричмонд
Собянин рассказал, как работал в финансовой сфере

Собянин заявил, что когда-то работал в финансовом органе, но это было давно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что когда-то работал в финансовом органе, но это было давно.

На пленарной сессии Московского финансового форума председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил мэру, что просил его проводить форум в День финансиста.

«Я когда-то тоже в финансовом органе работал, но это было очень давно», — поделился Собянин.

«Не сомневаюсь, это и ваш праздник, поэтому могли бы и форум проводить в День финансиста. Нет, категорически после, поэтому все лишены банкета», — пошутил Макаров.

В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году — «Финансовая система: вызовы и задачи». Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.

На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.

