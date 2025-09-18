Собянин рассказал, как работал в финансовой сфере

В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году — «Финансовая система: вызовы и задачи». Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.