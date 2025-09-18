Павленко: Отсутствие на уроках 18 сентября не будет считаться пропуском

Ранее мы писали, что крымчане добираются до работы сквозь ливни и шторм. На полуострове бушует непогода. На дорогах — огромные лужи, местами даже образовываются небольшие «реки». Однако суровые погодные условия — не преграда для крымчан. Люди проявляют небывалую сноровку, перепрыгивая препятствия и выискивая сухие места.