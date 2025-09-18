Павленко: Отсутствие на уроках 18 сентября не будет считаться пропуском

Ялтинские школьники второй смены перейдут в режим дежурных классов из-за непогоды, рассказал на своей странице в социальных сетях глава городской администрации Янина Павленко.
Отправлять детей на учебу в сложившихся обстоятельствах или нет — будут решать родители. Янина Павленко уточнила, что отсутствие на уроках 18 сентября не будет считаться пропуском.
Напомним, что после обеда 18 сентября в Севастополе ожидается усиление дождя. Количество осадков, уточняют синоптики, может достигнуть 30 миллиметров и более.
Ранее мы писали, что крымчане добираются до работы сквозь ливни и шторм. На полуострове бушует непогода. На дорогах — огромные лужи, местами даже образовываются небольшие «реки». Однако суровые погодные условия — не преграда для крымчан. Люди проявляют небывалую сноровку, перепрыгивая препятствия и выискивая сухие места.