Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще три камеры начали фиксировать телефоны в руках водителей в Нижнем Новгороде

Они находятся на загруженных магистралях.

Источник: Время

Еще три комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД в Нижнем Новгороде начали выявлять телефоны в руках водителей, сообщила ведущий аналитик группы информационного обеспечения ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в социальной сети.

Камеры расположены на магистралях, которые являются одними из самых загруженных в городе, — Окском съезде и проспекте Гагарина.

«Правилами дорожного движения разрешается разговор по телефону только через специальное устройство или громкую связь. А вот наличие телефона в руках является нарушением, которое влечет наложение административного штрафа», — напомнили специалисты.

Кстати, на прошлой неделе подобный комплекс был введен в эксплуатацию в Володарском округе. Менее чем за неделю камеры выявили более 200 нарушений правил пользования мобильным телефоном за рулем.

Ранее ИА «Время Н» сообщало, что остановка «Дворец спорта» в Нижнем Новгороде сменила название.