Еще три камеры начали фиксировать телефоны в руках водителей в Нижнем Новгороде

Еще три комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД в Нижнем Новгороде начали выявлять телефоны в руках водителей, сообщила ведущий аналитик группы информационного обеспечения ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в социальной сети.
Камеры расположены на магистралях, которые являются одними из самых загруженных в городе, — Окском съезде и проспекте Гагарина.
«Правилами дорожного движения разрешается разговор по телефону только через специальное устройство или громкую связь. А вот наличие телефона в руках является нарушением, которое влечет наложение административного штрафа», — напомнили специалисты.
Кстати, на прошлой неделе подобный комплекс был введен в эксплуатацию в Володарском округе. Менее чем за неделю камеры выявили более 200 нарушений правил пользования мобильным телефоном за рулем.
Ранее ИА «Время Н» сообщало, что остановка «Дворец спорта» в Нижнем Новгороде сменила название.