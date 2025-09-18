Кочевники бронзового века строили передвижные дома из кирпичей из гумуса и глины

По мнению Шишлиной, наличие этих навыков у кочевников с юга Русской равнины, а также отсутствие известных остатков жилых построек, говорит в пользу того, что эти люди строили временные и разборные дома из сырцовых кирпичей из гумуса и желтой глины, а также других легко разрушающихся материалов. Кочевники могли разбирать эти постройки и перевозить их компоненты с собой по мере их скитаний по степи, что объясняет крайне малое число материальных остатков в культурном слое уже открытых стоянок этих древних людей, подытожила исследователь.